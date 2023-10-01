У Хмельницькому стартував Воєнізований крос

Воєнізований крос в Хмельницькому розпочали першокурсники Національної академії Державної прикордонслужби України. Захід присвячений Дню захисників і захисниць України, який відзначають сьогодні, 1 жовтня.

Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник пресцентру академії Іван Галкін.

За його словами, юнаки біжать дистанцію 3 кілометри. Дівчата 1 кілометр. Планується понад 50 забігів групами по 10 учасників. 3 кілометри курсанти мають долати за 12 хвилин.

"Приблизно з таким результатом, 3 кілометри за 12 хвилин, фінішували перші учасники забігу. Втім, залік кожній команді зараховують за найгіршим результатом одного з її учасників, оскільки змагання командні", — сказав Іван Галкін.

З-поміж цивільних змагаються 11-класники всіх навчальних закладів загальної середньої освіти Хмельницької громади, по 10 кращих школярів із кожного закладу, говорить Іван Галкін. Опівдні призерів змагань нагороджуватимуть грамотами й подарунками академії та міської ради.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.