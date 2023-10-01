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На Луганщині російська авіація атакувала Новоселівське, Невське, Новолюбівку та Білогорівку, — Лисогор
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На Луганщині російська авіація атакувала Новоселівське, Невське, Новолюбівку та Білогорівку, — Лисогор

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На Луганщині російська авіація атакувала Новоселівське, Невське, Новолюбівку та Білогорівку, — Лисогор
Село Білогорівка. Фото: Telegram / Сергій Гайдай

Літаки та гелікоптери росіян вдарили по Новоселівському, Невському, Новолюбівці, Білогорівці – майже вздовж усієї лінії фронту на Луганщині.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У російських військових достатня кількість авіації. Чого не скажеш про якість підготовки особового складу. Наразі вони передчасно додають резерви, які планували задіяти на Луганщині взимку. Втім, українські військові внесли в плани ворога свої корективи", — зазначив Лисогор.

Також, за даними Луганської ОВА, на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські окупанти розпочали осінній призов.

"Дані про випускників шкіл росіяни ретельно збирали навесні поточного та минулого років. Інформацію про тих, хто досяг повноліття, уточнювали під час так званих "перших виборів" у вересні", — йдеться у повідомленні.

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