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"Від теплогенеруючого підприємства залишились одні стіни". У Сєвєродонецьку не буде опалення — Стрюк
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"Від теплогенеруючого підприємства залишились одні стіни". У Сєвєродонецьку не буде опалення — Стрюк

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&quot;Від теплогенеруючого підприємства залишились одні стіни&quot;. У Сєвєродонецьку не буде опалення — Стрюк
Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти розібрали обладнання "Сєвєродонецького теплокомуненерго", а у місті Сєвєродонецьк окупанти збираються встановлювати модульні котельні у будівлях, де розміщуються військові РФ.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" розповів начальник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк.

За його словами, від теплогенеруючого підприємства залишились одні стіни, а все обладнання вивезли.

"Проте обіцяють у вцілілих домах, де розміщуються військові, колаборанти та їх наближене оточення, встановити модульні котельні", — повідомив Стрюк.

Він зазначив, що місто не може розпочати опалювальний сезон, бо нічого не було зроблено. "Зараз симулюється бурна діяльність, начебто, щось ремонтують та ревізують. Фактично це вбивання в очі, не більше", — сказав керівник МВА.

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