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Розгорнуті прапори та хвилина мовчання. У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України
День ЗахисниківРегіони

Розгорнуті прапори та хвилина мовчання. У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України

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Розгорнуті прапори та хвилина мовчання. У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України
Військовий оркестр під час виступу до Дня захисниці та захисниць, 1 жовтня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві першого жовтня відзначили День захисників та захисниць України. До заходу долучилися військові, місцева влада та містяни.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

На головній площі міста розгорнули три прапори — державний стяг та прапори Миколаєва й області.

"Завдяки тому солдату, який виконує завдання на передньому краї, в тилу, ми маємо нагоду зібратися, привітати один одного, побажати миру, здоров’я, хорошого всього і доброго на життєвому шляху. Я впевнений, що спільно і в єдності ми все ж таки здобудемо нашу довгоочікувану перемогу", — говорить командувач оперативного угуповування військ "Херсон" Михайло Драпатий.

У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України
На площі в Миколаєві розгорнули три прапори, 1 жовтня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Пам'ять загиблих бійців вшанували покладанням квітів та загальнонаціональною хвилиною мовчання.

"Дякуємо, що сьогодні з вами можемо відсвяткувати. Дякуємо Збройним Силам, дякуємо правоохоронним органам, дякуємо рятувальникам, волонтерам – усім тим, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги. Але в першу чергу дякуємо тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу Батьківщину", — говорить перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України
Військові у Миколаєві під час заходу до Дня захисників та захисниць, 1 жовтня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

До заходу долучилися військовослужбовці та співробітники поліції, волонтери, представники влади.

"Я кожен день усіма думками про них, молюся, щоб усі були здорові, щоб скоріш це все закінчилося, вони всі повернулися до своїх домівок, до своїх сімей цілими та неушкодженими. Також дуже болить серце за тих, котрі вже не з нами, але вони залишились все одно в думках, у серці", — каже жителька Миколаєва Марія.

Що відомо про День захисників

  • День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.
  • У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.
  • Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.
  • Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о дев'ятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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