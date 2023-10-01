Ухвалення у США проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні, для української держави означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Про це написала у Фейсбуці пані посол України у США Оксана Маркарова.

Вона відзначила, що наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними, пояснила дипломатка.

“Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1.23 млрд дол прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми”, — написала Маркарова.

За її словами, очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Вона пояснила, що є час, ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей.

“А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України”, — написала Маркарова.

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США уникнули шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєктіз результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, щоб запобігти закриттю американського уряду.

Що таке шатдаун

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.