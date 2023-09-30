Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Сенат США слідом за Конгресом схвалив проєкт тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє NBC News.

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Тепер законопроєкт відправляється на підпис до американського президента Джо Байдена.

"За" виступили 88 сенаторів, а "проти" 9 сенаторів-республіканців: Марша Блекберн і Білл Хагерті, Майк Браун, Тед Круз, Роджер Маршалл, Майк Лі, Ренд Пол та Ерік Шмітт.

Результати голосування Сенату Сполучених Штатів Америки за тимчасовий бюджет 30 вересня, 2023 року. Фото: АР

Раніше законопроєкт ухвалила Палата представників Конгресу із результатами 335 проти 91. Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Угода виключає допомогу Україні. Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що його слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.