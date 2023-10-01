Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана. Так він відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.

Відповідна заява Байдена оприлюднена на сайті Білого дому.

“Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент”, — йдеться у заяві.

Байден наголосив, що двопартійна більшість у Палаті представників та Сенаті проголосувала за збереження роботи уряду, запобігаючи “непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців”.

“Цей законопроєкт гарантує, що військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, продовжать отримувати зарплату, мандрівники будуть позбавлені затримок в аеропортах, мільйони жінок і дітей продовжать мати доступ до життєво необхідної допомоги у харчуванні та багато іншого. Це хороші новини для американського народу”, — пояснив президент.

Що цьому передувало

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США уникнули шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєктіз результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, щоб запобігти закриттю американського уряду.

Що таке шатдаун

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.