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Палата представників Конгресу США затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду на 45 днів
СШАБюджетСвітПолітикаЕкономіка

Палата представників Конгресу США затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду на 45 днів

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Конгрес США
Конгрес США. Фото: Associated Press

Палата представників Конгресу США 30 вересня затвердила тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни на 45 днів. "За" — 335 голосів, "проти" — 91. З тих хто голосував "за": 209 демократів і 126 республіканців.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Палати представників США.

Зазначається, що цей документ дасть більше часу Палаті представників і Сенату для завершення роботи над законопроектами про повне фінансування. Тепер документ передадуть Сенату. Там уже заявили, що не проти якнайшвидшого розгляду та голосування.

У разі, якщо законопроект буде підписаний президентом Джо Байденом, уряд працюватиме ще 45 днів.

У Білому домі також повідомили, що за 9 годин до шатдауну Палата представників Конгресу проголосувала за те, щоб уряд працював упродовж 45 днів. Наступним голосуватиме Сенат.

"Лише хвилину тому на засіданні Палати представників ми переважною більшістю голосів підтримали можливість збереження роботи уряду протягом наступних 6 тижнів. Це зрозуміло, чому ми тут. Сенат не виніс на розгляд жодного законопроекту про асигнування", — сказав на пресконференції після голосування спікер Палати представників Кевін Маккарті, передає кореспондентка Суспільного.

Він попросив Конгрес залишатися на сесії протягом наступних двох тижнів, щоб виконати роботу.

Раніше Сенат США проголосував за короткострокову бюджетну резолюцію, яка дозволить уникнути зупинення роботи федерального уряду. Документ передбачає понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні.

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