Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, щоб запобігти закриттю американського уряду. Це означає, що США вдалося уникнути шатдауну.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який передбачає 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США вдалося уникнути шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєкт із результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

Що таке шатдаун

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.