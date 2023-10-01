Двоє хлопчиків 8 та 11 років зі села Стримба, які отримали опіки через порив нафтопроводу, перебувають в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Їхній стан — вкрай важкий. У дітей — 80-85% опіків тіла.

Про це у коментарі Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Тарас Мельник.

"Вони — в тяжкому опіковому шоку. Наразі виводимо дітей з нього. Діти перебувають на штучній вентиляції легенів. 30 вересня та 1 жовтня медики прооперували пацієнтів. 85% глибокого опіку в меншої дитини, в іншої — 80%. До того ж важкий опік дихальних шляхів. Одних інфузійних розчинів на добу йде 8 літрів. Діти всім забезпечені на 100%", — каже Тарас Мельник.

Що відомо про пожежу нафтопроводу поблизу села Стримба

30 вересня орієнтовно о 17:00 стався порив нафтопроводу, внаслідок чого розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 м². Опісля трапилася пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок.

Внаслідок пожежі на нафтопроводі травмувалися дев'ятеро людей. Двоє дітей — у критичному стані з численними опіками тіла перебувають в обласній дитячій клінічній лікарні. Також двох дорослих транспортували в обласну клінічну лікарню. Один пацієнт залишається на лікуванні у Надвірнянській центральній районній лікарні. Ще чотирьом людям надали необхідну медичну допомогу на місці.

Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба, що на Івано-Франківщині, через порив нафтопроводу у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи.

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