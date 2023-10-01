Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба, що на Івано-Франківщині, внаслідок пориву нафтопроводу 30 вересня у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

Пробу води з річки Стримба в однойменному селі фахівці дослідили у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.

"Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³, що у 25,7 раза вище від гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази перевищує гранично прийнятні концентрації для води рибогосподарських водойм", — йдеться у дописі.

Воду зі Стримби перевірятимуть до досягнення нормативних значень показників якості вод, додають у Дністровському БУВР.

Що відомо про пожежу нафтопроводу поблизу села Стримба

30 вересня орієнтовно о 17:00 стався порив нафтопроводу, внаслідок чого розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 м². Опісля трапилася пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок.

Внаслідок пожежі на нафтопроводі травмувалися дев'ятеро людей. Двоє дітей — у критичному стані з численними опіками тіла перебувають в обласній дитячій клінічній лікарні. Також двох дорослих транспортували в обласну клінічну лікарню. Один пацієнт залишається на лікуванні у Надвірнянській центральній районній лікарні. Ще чотирьом людям надали необхідну медичну допомогу на місці.

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