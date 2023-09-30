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Стало відомо про стан людей, які травмувалися під час пожежі нафтопроводу поблизу села Стримба на Франківщині
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Стало відомо про стан людей, які травмувалися під час пожежі нафтопроводу поблизу села Стримба на Франківщині

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Стало відомо про стан людей, які травмувалися під час пожежі нафтопроводу поблизу села Стримба на Франківщині
Фото ілюстративне: Unsplash/Portra

Двоє дітей 2012 та 2015 років народження отримали 60-70% опіків тіла внаслідок пожежі на нафтопроводі у селі Стримба на Івано-Франківщині. Їхній стан — важкий. Також троє дорослих отримали 40-45% уражень тіла.

Про це у коментарі Суспільному розповів головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук.

З його слів, у медзаклад госпіталізували двох дітей та трьох дорослих. Їм надали першу невідкладну допомогу та провели інтенсивну терапію.

"Вкрай важкий стан дитини 2012 року народження. У нього опіки тіла II та навіть IV ступенів. У дитини 2015 року опіки II та III ступенів. Наразі вони — у Надвірнянській дитячій лікарні. Їх планують перевести в обласну дитячу лікарню", — каже Сергій Ємельянчук.

Також у Надвірнянській центральній районній лікарні надають допомогу двом чоловікам 1965, 1984 років народження та жінці з 1988 року.

"У них опіки II та III ступенів. Загальна площа ураження — 40-45%. Також — опіковий шок I та II ступенів", — говорить Сергій Ємельянчук.

Станом на 23:10 двох дітей віком 8 та 11 років перевели в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Також двох дорослих транспортували в обласну клінічну лікарню. Один пацієнт залишається на лікуванні у Надвірнянській центральній районній лікарні. Про це у відеозверненні на Facebook-сторінці розповів голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

"Силами наших медиків зробили все, щоб вивести дітей з опікового шоку. Дякую нашим лікарям, які професійно все зробили. Я думаю, все зробимо для того, щоб відправити дітей надалі до Львова або може за кордон на лікування. Зокрема, зв'язувалися з Міністерством охорони здоров'я України", — каже Зіновій Андрійович.

Що відомо про пожежу нафтопроводу поблизу села Стримба

30 вересня о 17:00 стався порив нафтопроводу, внаслідок чого розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 м². Опісля трапилася пожежа. Вогонь розповсюдився на приватний будинок. Тоді повідомляли про трьох травмованих людей.

Станом на 18:55 надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через порив нафтопроводу. Попередньо відомо про шістьох травмованих.

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