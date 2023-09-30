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Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Травмувалися люди
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Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Травмувалися люди

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Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Травмувалися люди
Фото очевидця: Лачен

Поблизу села Стримба Надвірнянського району, що на Франківщині, 30 вересня приблизно о 17:00 стався порив нафтопроводу діаметром 150 мм. На місці — пожежа. Травмувалися люди.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Житель села Стримба Руслан Кінаш бачив пожежу.

"Вийшов на вулицю з хати. І зо три точно були вибухи. І тут, якраз нижче потічка, в нас пішла хвиля така — все горіло. Приїхали рятувальники, гасили. Де труба, де витік, довше гасили, бо витік нафти йшов. З хат позабирали документи й дітей якомога далі від цього", — розповів кореспондентці Суспільного Руслан Кінаш.

Руслан Кінаш зі Стримби
Очевидець пожежі Руслан Кінаш. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Я збирав картоплю на городі в себе. Коли під’їхав ближче, то побачив, що горить по річці. Дим був сильний, дуже сильний. То не був вибух, був тупий звук, але стовп диму пішов такий, як гриб, і все", — додає місцевий житель Володимир Коцько.

Житель Стримби Володимир Коцько
Житель села Стримба Володимир Коцько. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Станом на 20:10 рятувальники обробили залишки нафтопродуктів сорбентом. Облаштували сім бонових огороджень завдовжки 14 м. На чергуванні перебувають 13 людей та чотири спецавтомобілі, повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

19:44. Внаслідок пожежі на нафтопроводі травмувалися дев'ятеро людей. За попередньою інформацією, двоє дітей і троє дорослих — у критичному стані з численними опіками тіла. Ще чотирьом людям надали необхідну медичну допомогу на місці. Про це повідомила у Telegram-каналі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Згодом керівниця області додала, що одного з хлопчиків госпіталізували до Івано-Франківської дитячої обласної лікарні.

Зараз медики роблять все можливе, щоб стабілізувати стан другої дитини й транспортувати до обласної дитячої клінічної лікарні", — йдеться в дописі.

Станом на 23:10 двох дітей віком 8 та 11 років перевели в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Також двох дорослих транспортували в обласну клінічну лікарню. Один пацієнт залишається на лікуванні у Надвірнянській центральній районній лікарні. Про це у відеозверненні на Facebook-сторінці розповів голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

"Силами наших медиків зробили все, щоб вивести дітей з опікового шоку. Дякую нашим лікарям, які професійно все зробили. Я думаю, все зробимо для того, щоб відправити дітей надалі до Львова або може за кордон на лікування. Зокрема, зв'язувалися з Міністерством охорони здоров'я України", — каже Зіновій Андрійович.

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід. Травмувалися люди
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

За її словами, сталася розгерметизація трубопроводу, що призвела до витоку нафтопродукту, а відтак і його загоряння.

Повідомлення про загоряння нафтопродуктів у потічку, що у селі Стримба, на лінію "102" надійшло о 16:30. За попередньою інформацією, стороннього втручання у нафтопровід не виявили. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

"Причину займання та обставини отримання громадянами травм наразі встановлюють рятувальники та правоохоронці, що працюють на місці. Триває комплексна перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка події", — йдеться у дописі.

Станом на 19:30 поблизу села Стримба у місцевому потічку, на місці розливу нафтопродуктів, рятувальники обробляють залишки нафтопродуктів сорбентом.

Станом на 18:55 надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через порив нафтопроводу. Попередньо відомо про шістьох травмованих. На місці події працювали 18 рятувальників, пишуть у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Станом на 18:15 внаслідок пожежі нафтопроводу у Надвірнянську центральну лікарню госпіталізували п'ятьох людей з опіками. З них — двоє дітей. За потреби їх планують скерувати в обласну клінічну лікарню. Про це у відеозверненні повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід. Травмувалися люди
Річки Стримба після розлиття нафтопродуктів. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"На березі ріки Стримба на декілька сотень метрів видно розлив нафти. Що стало причиною вибуху пожежі, встановлюватимуть відповідні служби. Зараз надзвичайники роблять все, щоб локалізувати пожежу. Прохання не створювати паніку, головне — зробити аналіз, відповідні кроки, що б визначити причину, можливо, підпалу, не знаю, я не фахівець. Нафтопровід також декілька разів лагодили", — каже Андрійович.

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід. Травмувалися люди
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

З його слів, постраждали невеликі господарські споруди, які, каже міський голова, спільно з громадою допоможуть відновити людям.

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід. Травмувалися люди
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Станом на 17:00 внаслідок пориву нафтопроводу розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 м². Опісля трапилася пожежа. Вогонь розповсюдився на приватний будинок. Тоді повідомляли про трьох травмованих людей.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті.

На місці працюють рятувальники та з'ясовують обставини, розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

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