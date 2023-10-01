34-річний Сергій Кондратьєв служив у військах спеціального призначення, а нині вчителює у новоукраїнському ліцеї, що в Кіровоградській області. Працює вчителем фізичної культури та викладає предмет "Захист України". Восени 2022 року він повернувся із зони бойових дій. Свій досвід спецпризначенець використовує на уроках: вчить ліцеїстів надавати домедичну допомогу, складати й розкладати автомат, знайомить зі зброєю. До Дня вчителя, який 2023 року в Україні відзначають 1 жовтня — історія від Суспільного про вчителя-спецпризначенця.

Сергій має бухгалтерську освіту, та, пропрацювавши рік за фахом, обрав інший шлях.

"Я зрозумів, що спорт більше для мене значить ніж дебет та кредит, й пішов здобувати другу вищу освіту – вчителя фізичної культури. Коли почав працювати з дітьми, зрозумів, що це не просто робота, це хобі – я відпочиваю. Коли мої діти почали брати перші місця, я зрозумів, що це моє покликання".

У 2014 році, коли розпочалася Антитерористична операція, Сергія мобілізували вперше. Рік та місяць він служив у третьому полку спецпризначення. Після восьми років цивільного життя чоловіка мобілізували вдруге.

"Відслужив я сім місяців, після чого мене звільнили за сімейними обставинами – я сам виховую доньку. Їй зараз шість років".

Досвід, який здобув у зоні бойових дій, зі слів Сергія, використовує, викладаючи предмет "Захист України".

"Предмет вчить молодих юнаків та дівчат не тільки боронити себе й державу, відстоювати свої принципи та інтереси, а й патріотизму – любити не тільки свої будинок та місто, а й свою державу".

Його предмет готує юнаків до військової служби, що актуально в умовах повномасштабної війни, вважає вчитель.

"Хлопці, вступаючи до лав української армії, вже не будуть дивитися здивованими очима на деякі предмети. Вони вже знають, як збирати-розбирати автомат, знають – як і куди він стріляє. Вони вже не безпорадні діти. Дитина, яка вивчила "Захист України", може тримати зброю в руках, може захистити себе й свою сім’ю. Вони психологічно стійкі".

Сергій Кондратьєв вчить учнів поводитись зі зброєю. Фото: Суспільне Кропивницький

Вчить Сергій Кондратьєв й домедичній допомозі, виходячи з власного бойового досвіду.

"Коли ти його проживаєш, тобі легше його донести дітям. Діти тебе уважніше слухають, бо розуміють, що це не просто слова, які ти вивчив або зачитав з книжки, це слова, які ти пережив. Вони зможуть надати допомогу собі й близьким, визначити інфаркт, інсульт, зупинити артеріальну кровотечу".

Сергій Кондратьєв показує, як накладати турнікет. Фото: Суспільне Кропивницький

Серед колишніх учнів Сергія Кондратьєв є курсанти військових закладів вищої освіти. Сам Сергій віддає перевагу педагогічній освіті.

"Якщо обирати між освітою військового й вчителя, я обираю вчителя. Військовий вміє і зробить, а вчитель може навчити ціле покоління тих, хто і зможе, і зробить".