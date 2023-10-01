До Дня захисників та захисниць миколаївським військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам та комунальникам вручили відзнаку "За оборону Миколаєва". Нагородили понад 50 людей, які брали участь в обороні міста на початку повномасштабної війни. Першим цю відзнаку отримав генерал Дмитро Марченко.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з церемонії нагородження.
Кіборг Роман Костенко одним із перших відзнаку "За оборону Миколаєва" отримав військовослужбовець. Розповідає, в перші дні повномасштабної війни разом із генералом Марченко став на захист міста.
"Місто Миколаїв для мене вже давно має особливе значення, я тут прожив понад 12 років і моє військове життя багато в чому пов’язане саме з ним. Але я скажу так, що сьогодні нагороджувалися мої бійці, і для нас, тих, хто відбивав перші дні відбивали атаки ворога, ця нагорода має дуже символічне значення", — розповів Роман Костенко.
Отримав відзнаку і волонтер Володимир Алексєєв. Чоловік говорить, це нагорода — усіх цивільних, які в перші дні не залишили Миколаїв.
"Це нагорода тих людей, які в перші дні вийшли на мої відеозвернення, які були й підтримали й побудову блок-постів і допомагали усім чим могли. Правильно сьогодні сказав Дмитро Марченко, саме перші дні зіграли важливу роль, що ми змогли переламати багато. Мені було приємно як цивільному бути тут", — говорить Олександр Сєнкевич.
Відзнаки захисникам вручив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Ми вручили перші відзнаки "За оборону міста Миколаєва". Нагороджено велику кількість людей, але на жаль, не усі з них могли приїхати, тому що багато хто з ним зараз знаходиться на передовій, вони захищають нашу державу і вже просунулись з міста Миколаєва далі", — сказав мер.
Люди, які безпосередньо брали участь у заходах з оборони міста в перші дні війни — це і працівники комунальних підприємств, і люди, які захищалися на місці під час бомбардувань для того, аби забезпечувати життєдіяльність міста, вони також отримали ці нагороди.
Відзнакою "За оборону Миколаєва" нагородили також і військовослужбовців посмертно, говорить Олександр Сєнкевич. Генерал Марченко вручив нагороди родинам загиблих та подякував за службу.
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