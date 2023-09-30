Через обстріл Херсона горіли 30 гаражів та стадіон навчального закладу

Російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

На місці влучань зайнялись пожежі. У гаражному кооперативі горіли 30 гаражів. Для боротьби з вогнем залучили три наряди ДСНС, йдеться в повідомленні.

Також керівник МВА повідомив, що вранці 30 вересня армія РФ знову обстріляла Херсон. Пошкоджений навчальний заклад у середмісті.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

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