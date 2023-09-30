Вдень 30 вересня 2023 року армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

Як повідомили в ОВА, поранений самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

Впродовж 29 вересня 96 разів обстріляли Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, авіації та безпілотників випустили по її території 432 снаряди, також завдали ракетного удару.

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