НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Російські війська скинули з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області: поранений чоловік
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Російські війська скинули з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області: поранений чоловік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розбитий обстрілами РФ паркан
Розбитий паркан після влучання російського снаряда, Херсон, 29 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Вдень 30 вересня 2023 року армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

Як повідомили в ОВА, поранений самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

Впродовж 29 вересня 96 разів обстріляли Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, авіації та безпілотників випустили по її території 432 снаряди, також завдали ракетного удару.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Обстріли Херсона
Обстріли Херсона і Козацького, день захисників та захисниць України. 585 день війни: хроніка подій в Херсонській області
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
На початок