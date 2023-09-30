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Російська армія упродовж доби 102 рази обстріляла Херсонщину
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Російська армія упродовж доби 102 рази обстріляла Херсонщину

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Російська армія упродовж доби 102 рази обстріляла Херсонщину
Зруйнований острілами РФ будинок, Херсон, 22 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Протягом 30 вересня військові РФ 102 рази обстріляли Херсонщину. Випустили 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні, магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також п'ять обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі. Одна людина дістала поранення.

Що відомо про обстріли Херсонщини 30 вересня 2023 року

Вдень 30 вересня 2023 року армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.

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