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У селі на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому від поранень ліснику Єгору Миснику
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У селі на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому від поранень ліснику Єгору Миснику

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У селі на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому від поранень ліснику Єгору Миснику
Раївська сільська рада/Facebook

У селі Воронове Синельниківського району Дніпропетровщини 28 вересня відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Єгору Миснику.

Про це сказано на Facebook-сторінці Раївської сільської ради.

Єгор Мисник народився 12 жовтня 1991 року в місті Новомосковськ. Навчався у Василівській школі, закінчив Новомосковське училище, отримавши спеціальність "зварювальник".

До Любимівської філії Державного підприємства "Дніпровське лісове господарство" прийшов працювати у 2019 році на посаду робітника. За рік був переведений на посаду лісника.

25 лютого 2023 року чоловіка призвали на військову службу по мобілізації та направили на фронт до лав 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У складі евакуаційної групи І медичної роти Єгор рятував поранених побратимів під час найгарячіших боїв.

30 липня 2023 року військовий отримав поранення у боях під Бахмутом. 31 липня його евакуювали до лікарні Дніпра, де від отриманої вибухої травми він помер 3 серпня.

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