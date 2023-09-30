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Армія РФ 30 вересня обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині — поранена дитина
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Армія РФ 30 вересня обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині — поранена дитина

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наслідки обстрілу Костянтинівки у Донецькій області
Наслідки обстрілу 28 вересня 2023 року. Фото: Суспільне Донбас

Російські військові вдень, 30 вересня, обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Попередньо одна людина поранена.

Про це Суспільному Донбас розповів начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.

"Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей. Один з них, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови", —повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За даними в.о.начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, дитині надають медичну допомогу.

Російські військові обстрілювали місто 26, 27, 28 вересня.

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