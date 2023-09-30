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Нічні ракетні удари по Краматорську: поранена людина
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Нічні ракетні удари по Краматорську: поранена людина

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Нічні ракетні удари по Краматорську: поранена людина
Пошкоджені гуртожиток та авто у Краматорську через удар по місту 30 вересня. Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

Російські військові завдали два ракетні удари по Краматорську у ніч на 30 вересня. Через обстріл одна людина отримала поранення.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Травмована людина в лікарні. Стан не важкий", — про це Суспільному Донбас повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

За думкою Гончаренка, армія РФ вночі вдарила по місту з ЗРК "С-300". На місці працюють вибухотехніки, а тип ракет наразі встановлюється, зазначив керівник Краматорської громади.

Доповнено о 10:00. 37 автівок на автостоянці, СТО та гуртожиток пошкоджені через ракетні удари по Краматорську 30 вересня, повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. Також пошкоджень зазнали сім багатоквартирних житлових будинків та торговельні павільйони авторинку, повідомили у МВА.

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