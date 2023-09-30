Останні новини та події Харкова та Харківської області 30 вересня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
Свідчення родичів закатованого під час окупації підприємця, якого ексгумували в Савинцях
29 вересня у деокупованому селі Савинці ексгумували тіло підприємця Юрія Кривича. Його закатували окупанти, а колаборанти намагалися приховати це, збрехавши про обстріл. Тіло Юрія виявили у морзі з ранами та слідами побиття.
Нині тіло передали для розслідування обставин смерті підприємця та проведення експертиз.
Як аграрії Харківщини засівають озиминою нерозміновані поля
На Харківщині обстеження та розмінування потребують 580 тисяч га сільськогосподарських земель у деокупованих громадах. З них розмінували менш як 0,5%, розповів Суспільне Харків директор облдепартаменту цивільного захисту населення Іван Сокол. Поля оглядають піротехніки міжнародних організацій, але вони тільки отримують дозволи на роботу й набирають людей.
Тракторист Микола Єфремов з Базаліївки Чкалівської громади засіває озиму пшеницю. Навесні 2023 року на полі, де він працює, знаходили снаряди від "Градів". Село пів року залишалося на лінії зіткнення.
Дергачі звернулися до Нацкомісії зі стандартів держмови з проханням сприяти поверненню міста історичної назви
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко звернувся до Нацкомісії зі стандартів державної мови з проханням внести населений пункт до переліку населених пунктів, назви яких рекомендують перейменувати.
Відповідний лист Суспільне Харків надав речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.
Внесення міста Дергачі до Переліку населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови стане "ґрунтовною підставою" для проведення громадських обговорень щодо повернення історичної назви, вважають в адміністрації. Громадські обговорення планують ініціювати та завершити до кінця 2023 року.
Щонайменше сім населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами — Генштаб
На Слобожанському напрямку російські війська завдали удару по селу Леміщиному Золочівської громади.
Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.
Війська РФ з мінометів завдали десять ударів по прикордонному селу Басовому
Село Басове Золочівської громади російські війська обстріляли о 14:30 30 вересня. Нікого з жителів не поранило.
Про це Суспільне Харків розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
"Пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Енергопостачання немає", — сказав Коваленко.
На Харківщині підготували майже 150 тисяч га полів до посіву озимини
Під посів озимого зерна аграрії Харківщини підготували 147,4 тисячі га, з них вже засіяно 83,2 тисячі га пшеницею, ячменем, ріпаком та житом.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА. За її даними, у 2023 році планують висіяти озимину на площі більш як 246 тисяч га, що майже на 10% більше, ніж показник у 2022 році.
"На вже засіяних озимими культурами площах формування та якість сходів цілком залежатимуть від дощів. Нині на Харківщині спостерігається посушлива погода, але за даними гідрометцентру, ситуація має змінитися найближчим часом, що притаманно цьому періоду", — сказано в повідомленні.
Погода на 1 жовтня на Харківщині
Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах області, яка спостерігатиметься до 2 жовтня включно.
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 9-14°, місцями 4-6° тепла; вдень 22-27°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 25-27°.
ЗСУ знищили російські "Камікадзе", БпЛА, гармати: ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
На Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ відновили штурмові дії та протягом 29 вересня двічі безуспішно намагалися пробити оборону ЗСУ. Зазнавши втрат, армія РФ відступила.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Українці за 3 тижні розкупили весь наклад щоденника Володимира Вакуленка, якого вбили військові РФ
Наклад книжки "Я перетворююсь... Щоденник окупації" Володимира Вакуленка, якого армія РФ вбила під час окупації Ізюмщини, розкупили за три тижні. Видавництво Vivat передасть гроші з продажу сім'ї Вакуленка і планує додатковий наклад.
До примірників видання ввійшли щоденник окупації, тексти колег і друзів, фотографії деокупованої Ізюмщини, вирізки з матеріалів Суспільне та вірші Володимира Вакуленка для дітей і дорослих.
У Харкові водій напідпитку наїхав на 12-річного хлопця: дитину шпиталізували — поліція
ДТП по вулиці Франтішка Крала сталася вранці 30 вересня. За версією поліції, 41-річний водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.
Про аварію повідомили у Нацполіції.
"Водій Daewoo Sens скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Дитину з численними травмами доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.
"Харків застигне у хвилині мовчання". Жителів міста закликають доєднатися до вшанування загиблих захисників
Харків'ян закликали доєднатися до вшанування загиблих українських військовослужбовців у День захисників та захисниць, 1 жовтня.
Про це написав міський голова Ігор Терехов.
"У День захисників та захисниць України, рівно о 09:00, Харків застигне у хвилині мовчання разом з усією Україною, щоб віддати належну шану загиблим у війні з Росією українським героям. У цю мить я прошу всіх харківʼян незалежно від місця, де ви перебуваєте та справи, якою займаєтеся, зупинитися", — йдеться у повідомленні.
Розміування у Балаклійській громаді
На території Балаклійської громади проводиться розмінування, повідомили в місцевій адміністрації. З 10:00 до 12:00 буде сапери працюватимуть поблизу Шевелівки.
У Харкові підірвався чоловік: внаслідок вибуху він загинув на місці
Вночі 30 вересня у Харкові чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої: ймовірно, на гранаті. Він загинув на місці.
Про це повідомили у ранковому зведенні ДСНС.
"30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.
Погода на Харківщині 30 вересня
Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах області, яка спостерігатиметься до 2 жовтня.
- Малохмарна погода;
- Без опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 22-27°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 24-26°.