Як аграрії Харківщини засівають озиминою нерозміновані поля

На Харківщині обстеження та розмінування потребують 580 тисяч га сільськогосподарських земель у деокупованих громадах. З них розмінували менш як 0,5%, розповів Суспільне Харків директор облдепартаменту цивільного захисту населення Іван Сокол. Поля оглядають піротехніки міжнародних організацій, але вони тільки отримують дозволи на роботу й набирають людей.

Тракторист Микола Єфремов з Базаліївки Чкалівської громади засіває озиму пшеницю. Навесні 2023 року на полі, де він працює, знаходили снаряди від "Градів". Село пів року залишалося на лінії зіткнення.