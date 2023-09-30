На Харківщині обстеження та розмінування потребують 580 тисяч га сільськогосподарських земель у деокупованих громадах. З них розмінували менш як 0,5%, розповів Суспільне Харків директор облдепартаменту цивільного захисту населення Іван Сокол. Поля оглядають піротехніки міжнародних організацій, але вони тільки отримують дозволи на роботу й набирають людей.

Тракторист Микола Єфремов з Базаліївки Чкалівської громади засіває озиму пшеницю. Навесні 2023 року на полі, де він працює, знаходили снаряди від "Градів". Село пів року залишалося на лінії зіткнення.

"Страшно, хто знає, що в землі ще залишилося. У мене на колесі трактора є сліди від протипіхотної міни-"пелюстки". За цими цінами один скат вартує 1080 гривень, а я наїжджав п'ять або шість разів кожним колесом, бачив як стрільнуло й дим повалив. Тож у нас дуже-дуже напружені моменти, але комусь треба працювати, усі хочуть їсти", — говорить Микола Єфремов.

За його словами, сусіднє поле було всіяне протитанковими мінами.

Микола Єфремов працює на нерозмінованих полях агрофірми "Базаліївський колос" у Базаліївці, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Тракторист Микола Єфремов засіває нерозміноване поле в Базаліївці, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Це поле належить агрофірмі Василя Калгана "Базаліївський колос", землі не розмінували. У 2023 році планують засіяти понад 100 га озимини — це втричі більше, ніж у 2022 році.

"Ми на свій страх і ризик їхали на поле, підривалися, не підривалися — кругом було по-різному. І зараз — це погано підготовлене поле, але воно є. Якщо дощі будуть, то ми звідси щось приберемо, але у будь-якому разі після цього ми розвалимося. Немає виходу. Це тільки тоді, коли закінчиться війна, і від нас не відмовиться Америка і Європа. Нас якийсь період підтримують, щоб ми повернулися до попередніх часів", — каже Василь Калган.

Власник агрофірми у Базаліївці Василь Калган, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Зараз на Харківщині 80% усіх піротехнічних підрозділів розміновують лінії електропередач, розповів директор облдепартаменту цивільного захисту населення Іван Сокол.

"Землями сільськогосподарського призначення зараз займаються міжнародні організації — це оператори з протимінної діяльності. Але зараз вони тільки запрошують працівників, отримують сертифікацію, дозволи. Ми розробляємо певні механізми, за допомогою яких зможемо в кількасот разів збільшити площу розмінованих земель. До проєкту розмінування сільгоспземель долучилася продовольча та сільськогосподарська організація ООН, яка проводить аналіз земель"

За словами Сокола, для пілотного проєкту ООН визначили близько 20 фермерських угідь та приватних домоволодінь, на яких люди саджають овочі, фрукти. Ці землі мають першочергово розмінувати.

Нерозміноване поле у Базаліївці, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Скільки гектарів сільгоспугідь аграрії обстежили самостійно, директор облдепартаменту не знає. За його даними, після контрнаступу на Харківщині розмінували 1200 га земель сільгосппризначення.

"Для першочергового розмінування визначили землі в Ізюмському та Чугуївському районах загальною площею близько 180 тисяч га. Там вже можна проводити розмінування. Складність в тому, що землі дуже забруднені вибухонебезпечними предметами. Крім цього, відсутні ті потужності, які б дали змогу набагато швидше оглядати території. Нам дуже бракує як саперних підрозділів, так і спеціалізованої техніки для механічного розмінування", — додає Іван Сокол.

На Харківщині не вистачає потужностей та саперів для швидкого розмінування, Базаліївка, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Аграрії Харківщини запланували посіяти на 10% більше озимини, ніж у 2022 році — це 21 тисяча га. Таке збільшення пов’язують не з розмінуванням, а з хорошою погодою, говорить начальниця відділу землеробства облдепартаменту агропромислового розвитку Оксана Федишина.

"Господарства і у минулому році планували свій посів, але тоді були складні погодно-кліматичні умови: у вересні-жовтні на Харківщині були значні опади, що не дало можливості зібрати пізні культури й підготувати ґрунт під посів озимих. У Куп’янському та Ізюмському районах проводять посів там, де це безпечно. Якщо порівнювати з минулим роком, коли вони взагалі не могли сіяти, то зараз плюси. Ці райони були до повномасштабного вторгнення найбільш хлібними, з найбільш оброблюваними землями. Чим швидше розмінують території, швидше повернуться люди і буде можливість відновлювати сільськогосподарську діяльність", — каже Оксана Федишина.

Попереджувальна табличка про міни у Базаліївці, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За словами Федишиної, до повномасштабної війни посів озимини на Харківщині був у понад два рази більший, ніж у 2023 році.

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