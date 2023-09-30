Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко звернувся до Нацкомісії зі стандартів державної мови з проханням внести населений пункт до переліку населених пунктів, назви яких рекомендують перейменувати.

Відповідний лист Суспільне Харків надав речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.

У документі наводиться історична довідка про зміну назви "Деркачі" на "Дергачі" у 1943 році: "Внаслідок політики русифікації радянське керівництво без будь-яких нормативно-правових підстав і без офіційного перейменування змінило назву міста на російський лад".

Скріншоти листа до Нацкомісії зі стандартів державної мови. Лист надав Олександр Кулік

Внесення міста Дергачі до Переліку населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови стане "ґрунтовною підставою" для проведення громадських обговорень щодо повернення історичної назви, вважають в адміністрації.

Громадські обговорення планують ініціювати та завершити до кінця 2023 року.

"Уже майже 10 років, починаючи з Революції Гідності, українці платять надзвичайну ціну за те, щоб жити у вільній, суверенній державі, де слово "українець" звучить гордо, а українська мова є панівною", — йдеться у листі.

До документа також додали звернення об'єднання промисловців і підприємців Дергачівщини, які ініціювали перейменування.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube