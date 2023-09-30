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Війська РФ з мінометів завдали десять ударів по прикордонному селу Басовому
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Війська РФ з мінометів завдали десять ударів по прикордонному селу Басовому

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Війська РФ з мінометів завдали десять ударів по прикордонному селу Басовому
Пошкоджений будинок у Басовому Золочівської громади внаслідок мінометних ударів РФ, 30 вересня 2023 року, Харківська область. Фото: Віктор Коваленко

Село Басове Золочівської громади російські війська обстріляли о 14:30 30 вересня. Нікого з жителів не поранило.

Про це Суспільне Харків розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Басове обстріл
Наслідки ударів по селу Басове Золочівської громади, Харківська область, 30 вересня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

"Пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Енергопостачання немає", — сказав Коваленко.

Басове обстріл РФ
Зруйнована господарча споруда внаслідок мінометного удару РФ у Басовому, Харківська область, 30 вересня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

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