Війська РФ з мінометів завдали десять ударів по прикордонному селу Басовому

Село Басове Золочівської громади російські війська обстріляли о 14:30 30 вересня. Нікого з жителів не поранило.

Про це Суспільне Харків розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Наслідки ударів по селу Басове Золочівської громади, Харківська область, 30 вересня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

"Пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Енергопостачання немає", — сказав Коваленко.

Зруйнована господарча споруда внаслідок мінометного удару РФ у Басовому, Харківська область, 30 вересня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

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