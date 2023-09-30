На Донеччині за добу поранення дістала одна людина

Протягом 29 вересня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині отримала поранення одна людина у Дружбі Бахмутського району.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4185 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Село Дружба розташоване поблизу міста Торецьк на Донеччині та за понад 20 кілометрів південніше від Бахмута.

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