Тайвань представив перший власний підводний човен на тлі напруженості в протоці

Тайвань представив перший власний оборонний підводний човен "Нарвал". Лідерка острова Цай Інвень назвала його віхою в "оборонній незалежності" на тлі напруженості у протоці між Китаєм.

Про це повідомляє видання Kyodo News.

За словами лідерки острова, цей підводний човен побудував тайванський народ для власної оборони. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, він буде проходити випробування в морі, починаючи з жовтня 2023 року, а згодом повернеться у флот до кінця 2024 року.

Цай сказала, що підводні човни є життєво важливими для військово-морського флоту острова з точки зору стратегії та тактики розвитку "асиметричної бойової потужності", маючи на увазі здатність невеликої держави зосередитися на найслабшому місці більшого ворога, а саме на материковому Китаї.

Крім закупівель зброї з-за кордону, Тайвань також повинен реалізувати оборонну незалежність, щоб бойові можливості острова могли постійно оновлюватися, а його обороноздатність була більш стійкою, додала лідерка острова.

З того часу, як Цай вступила на посаду в травні 2016 року, вона просувала політику "проектування та будівництва вдома" для військових літаків, суден і підводних човнів.

Проект місцевого підводного човна був запущений у 2017 році та зробив великий прорив у 2018 році, коли Державний департамент США дозволив американським виробникам продавати підводні технології на Тайвань.

Підводний човен "Narwhal", виготовлений тайванською суднобудівною компанією CSBC Corporation, має довжину близько 70 метрів з вагою 2500-3000 тонн. На першу частину виділено бюджет у розмірі 1,53 млрд доларів.

За даними місцевих ЗМІ, Тайвань планує побудувати ще один підводний човен до 2027 року. Це означає, що до 2025 року на острові буде три боєздатні підводні човни, а до 2027 року – чотири, включаючи дві існуючі підводні човни типу Chien Lung, куплені в Нідерландах у 1980-х роках.

Що відомо про конфлікт між Китаєм та Тайванем

Тайвань — острів у східній Азії, який КНР вважає своєю територією і називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню — США. Україна встановила дипломатичні стосунки з Пекіном, що виключає визнання Тайваню.

Впродовж десятиліть КНР прагнула ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема відтісняла його дипломатичних союзників і блокувала вступ острова в міжнародні організації.

Керівна комуністична партія КНР не виключає також застосування сили для "возз'єднання" острова з материковою частиною Китаю.

Загострення відносин між КНР і Тайванем відбулося на тлі візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, КНР оголосила про військові навчання навколо острова.

Особисто Пелосі наголосила, що її візит "жодним чином не суперечить політиці Сполучених Штатів, яка керується законом про відносини з Тайванем 1979 року та китайсько-американських комюніке", і додала, що США "продовжують протистояти одностороннім зусиллям змінити статус-кво".

5 серпня 2022 року Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі через візит на Тайвань.

26 грудня на Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС КНР, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов у ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.