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Болгарія заборонила експорт українського соняшника
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Болгарія заборонила експорт українського соняшника

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Український соняшник
Джерело: pexels.com

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч із болгарським колегою Кирилом Ватєвим.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Під час перемовин міністри обговорили технічні питання експорту української агропродукції в Болгарію. За його Ватєва, Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції.

"Зокрема це стосується соняшнику, щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень", — йдеться у повідомленні.

Міністри домовилися узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції в Болгарію і обговорити їх результати на наступній зустрічі, в першій половині жовтня.

Що відомо про припинення імпорту українського зерна

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

2 травня Європейська Комісія тимчасово обмежила продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до даних продуктів скорочується з 17 до 6 тарифних ліній.

19 липня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у коментарі Reuters заявив, що Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина попросять Європейський Союз подовжити заборону на імпорт українського зерна, термін дії якої завершується 15 вересня, щонайменше до кінця року.

12 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вирішила не відновлювати імпорт українського зерна, навіть якщо Євросоюз вирішить скасувати заборону.

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