Цьогоріч Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначатимуть свята за новим церковним календарем. Тепер святкуватимуть на 13 днів раніше. Перейшла церква на сучасний новоюліанський календар з 1 вересня, з початку нового церковного року. 1 жовтня віряни святкуватимуть Покрова за новим календарем. Як ставляться до змін жителі Донецької області та що думає священник - у матеріалі.

До свята Покрови в місцевому Храмі Святого Юрія Побідоносця Української Греко-Католицької церкви відбудеться святкова служба 1 жовтня.

Парафіяни, які до цього відзначали свято 14 жовтня, кажуть, дотримуватись новоюліанського календаря почали з 1 вересня.

"Воздвиження, Різдво пресвятої Богородиці — вже два свята було. Незвично якось, але ж треба підлаштовуватися вже під новий календар, вже зі всім світом разом. Не буде два нових роки", — каже прихожанка Української греко-католицької церкви Тетяна.

Прихожанка Української греко-каталицької церкви Тетяна, Покровськ, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Треба все змінювати, щоб було краще", — згодна із новим календарем жителька Покровська і парафіянка Храму Святого Юрія Побідоносця Віра.

"З вересня — новий календар. І ми отак почали з цього вересня святкувати по новому. Тепер хоч буде все, як годиться", — додає старша сестра Української греко-католицької церкви Вікторія.

Старша сестра Української греко-католицької церкви Вікторія, Покровськ, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Отець Сергій Паламарчук каже, обговорень в парафії щодо нових свят не було, парафіяни не були проти переходу на новий календар.

"Найбільша проблема, яка тільки може бути — рік, два, три, трошки люди поплутаються і буде Різдво одне і друге. А потім, з часом, стане все на свої місця. З рештою, як модно казати, в нашій генетичній пам'яті Різдво завжди було 25 грудня".

"Літургійно в нас буде все один раз, ми не будемо повторювати дві служби Різдва чи дві служби Покрови. Літургія буде 1 жовтня, а 14 жовтня все одно буде служба Божа в храмі та хто забув про новий чи старий календар, чи хто хотів би ще раз прийти, чи хтось захоче в цей день побути в храмі, то двері храму будуть відкриті — служба все одно відбуватиметься", — зазначив священник Української греко-католицької церкви отець Сергій Паламарчук.

Священник Української греко-каталицької церкви отець Сергій Паламарчук, Покровськ, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Буде першого числа, значить святкуватимемо. Я прихильник української церкви, святкуватимемо 1 жовтня. Все, як має бути. Ми все-таки Україна, а не Радянський Союз", — переконаний житель Святогірська Олексій.

Житель Святогірська Олексій, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Наталя також зі Святогірська. Жінка каже: не буде дотримуватись нового календаря: "Люди хто цибулю, хто часник висаджують до Покрови. Не до першого, а до 14 числа за старим стилем. Новий стиль він — нікому. Нерозумний просто".

Жителька Святогірська Наталя, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Наша українська церква змінила дату святкування Покрови. Стало бути здорово, отже, так треба. Як тут Лавра відзначатиме російська, мене це не хвилює абсолютно. Сподіваюся, що колись стане вона українською", — каже жителька Святогірська Людмила.

Жителька Святогірська Людмила, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

За словами начальниці управління культури та туризму Донецької обласної військової адміністрації Вікторії Точеної, більшість із чинних православних релігійних громад на Донеччині належать до Української православної церкви, яка не переходить на новий церковний календар.

"Найбільша кількість в Донецькій області представлена Православна церква України Московського патріархату, хоча вона себе так не позиціює, бо вони вже давно виключили зі своїх статутів це слово. На території Донецької області діє 285 релігійних організацій православних, з них Українська православна церква представлена 251 релігійною організацією, Православна церква України 18 громадами і греко-католики представлені 16 громадами", — розповіла начальниця управління культури та туризму Донецької ОВА Вікторія Точена.

Святогірськ, Донецька область, вересень 2023 рік. Фото: Суспільне Донбас

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