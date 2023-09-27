Оренда та купівля житла у Хмельницькому: скільки вартує та чи зріс попит

Попит на оренду та купівлю житла у Хмельницькому наразі не знизився від початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному Хмельницький розповіла керівниця агентства нерухомості в обласному центрі, рієлторка Наталія Гладиш.

Переселенка з Лисичанська Марина Костіна разом з донькою евакуювалась до Хмельницького навесні 2022 року. Жінка пригадує, що на початку повномасштабного вторгнення проблематично було винайняти житло.

"Я одна з дитиною, побоювалися, що я не зможу сплачувати оренду, чи буде в мене постійна робота. Коли дізнавались, що я переселенка, то не дуже хотіли здавати житло. Мені ще було важливо, щоб квартира була розташована близько до роботи, щоб дитині було зручно діставатися до школи", — розповіла Марина з Лисичанська.

Марина через війну евакуювалась з Лисичанська. Вона вже 10 місяців винаймає квартиру в Хмельницькому, вересень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Наразі Марина працює в благодійному фонді, допомагає переселенцям. Має стабільний дохід, тому впродовж 10 місяців винаймає житло. Говорить, за весь цей час вартість оренди не змінилася.

Як розповіла Суспільному Хмельницький рієлторка Наталія Гладиш, попит на оренду житла змінюється часто, причому впливає не лише кількість людей, які приїжджають у місто, а й сезонність.

"В травні попит почав знижуватися, оренди з’являлося багато, квартири простоювали, починалась спускатись ціна. А в серпні все стало на свої місця. Якщо порівняти між початком повномасштабного вторгнення і сьогоднішнім часом, то квартири, наприклад, які ми здавали, спочатку за вісім тисяч, то зараз ми їх здаємо за сім з половиною тисяч гривень", — каже Наталія Гладиш.

Та, розповідає про категорію людей, хто найчастіше винаймає житло: "Велика кількість студентів, що теж стимулює попит. Є ще ВПО, які вже "зав’язали" своє життя в нашому місті. Хтось влаштувався на роботу, це ті ж самі держслужбовці, це військові, є невеликий відсоток військових, які приїжджають на реабілітацію сюди й вони також орендують житло".

Середня ціна на оренду квартири в Хмельницькому, вересень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Наталія Гладиш говорить, які квартири на оренду наразі мають попит: "Зазвичай люди не дуже полюбляють віддалені мікрорайони: Ракове, Дальні Гречани, де важче добиратися, не хочуть витрачати багато часу на дорогу. Попит мають однокімнатні квартири, двокімнатні йдуть слідом для сімей з дітками, трикімнатний не такі популярні, тому вони в ціні не відрізняються від двокімнатних".

За словами Наталії, оренда однокімнатної квартири у новобудові на сьогодні вартує від 10 до 14 тисяч гривень. В залежності від якості ремонту, наповнення та меблів. Тоді ж, як на вторинному ринку однокімнатна без ремонту, тобто найдешевший варіант вартуватиме від 4 тисяч гривень.

Середня вартість квартир у Хмельницькому, вересень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Щодо купівлі житла у 2023 році ситуація дещо змінилася від початку повномасштабної війни, каже Наталія. За її словами, 70% покупців квартир це люди, котрі планували придбати житло до війни. 30% — не місцеві, більшість переселенців. У новобудові, каже рієлторка, ціна за один квадратний метр з ремонтом буде стартувати від тисячі доларів. На вторинному ринку ціна однокімнатної квартири залежатиме від площі, ремонту та мікрорайону, в якому продається квартира. В середньому ціни коливаються від 22 до 30 і більше тисяч доларів.

За словами Наталії Гладиш, наразі також мають попит заміські будинки, які знаходяться в радіусі 15 км від Хмельницького та земельні ділянки.

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