Чи бувають в окопах атеїсти? Капелан зі 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з Івано-Франківщини Андрій Чмєль на це питання відповідає так: "Коли йде обстріл і є загроза життю, то навіть найзапекліший атеїст бажає, щоб десь була сила, яка б його захистила".

Нещодавно отець Андрій провів ранкову недільну службу для військових одного з батальйонів 102 окремої бригади у церкві прифронтового села. Це — його перша відправа у храмі за півтора року великої війни. Кореспонденти Суспільного побували на службі Божій та поспілкувалися з капеланом на тему віри на війні.

Андрій Чмєль — родом із Херсонщини. З 2014 до 2017 року він служив військовим капеланом у батальйоні спеціального призначення "Донбас".

Фото: з архіву Андрія Чмєля

Під час вторгнення РФ в Україну отець почав дбати про духовність військових 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з Івано-Франківщини у складі Верховинського 201 окремого батальйону.

Ранкова недільна служба для військових у церкві прифронтового села. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Півтора року я не служив у храмі. Я служив де завгодно — у хатах, полях, підвалах, бліндажах. Такий для мене неочікуваний досвід за 14 років священнослужіння", — розповідає Андрій Чмєль.

Отець Андрій проводить ранкову службу для військових. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Віднедавна капелан служить у Калуському батальйоні 102 бригади.

Під час свого першого богослужіння він звертається до своїх побратимів цитатою з Євангелія: "Хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради Мене та Євангелія, той спасе її". Браття, сестри, ці слова як ніколи стосуються нас із вами, нашого служіння. Господь говорить, що ризикнути своїм життям заради правди, заради істини, заради ближнього, — це є правильний спосіб життя".

Бійці 102 бригади прийшли на ранкову недільну відправу. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Значення заповіді "Не вбий" на війні

"Заповідь "Не вбий" стосується, очевидно, кримінальних вбивств, побутових конфліктів. Але вона також стосується агресивної війни. Тобто те, що зараз роблять росіяни, є порушенням цієї заповіді. Ми, християни, можемо взяти Євангеліє та хрест і піти їх переконувати. Це, очевидно, закінчиться печально. Це закінчиться мученицькою смертю. Я не суджу таких людей, хоча я про них чув. У 2014 році були люди, які обрали такий шлях служіння і вони були по-звірячому замучені конкретно Ігорем Стрєлковим і його бандою", — розповідає капелан.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Андрій Чмєль додає: під час війни релігія має бути редукована до Старого Завіту.

"Око за око, зуб за зуб" — це радикальне спрощення євангельських істин, не допустиме у мирному житті. Але у воєнний час, на жаль, ми мусимо обороняти себе. І це є пряма воля Божа. Я абсолютно переконаний: воїн, який здійснює убивство ворога на війні, не є винним. Йому категорично не треба у цьому сповідатися. За такі речі треба нагороджувати церковними орденами та медалями. Особливо, якщо цей подвиг здійснений з проявом милосердя та жертовності щодо побратимів та цивільних людей", — пояснює священнослужитель.

Отець Андрій. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Чи бувають в окопах атеїсти?

Деякі люди можуть мало цікавитися Богом, коли у них все добре, продовжує отець Андрій. Але коли вони перебувають у скрутному становищі, то часто звертаються до вищих сил. Приказка "в окопах немає атеїстів" відображає реальність, у якій страхи війни та відчай можуть живити віру.

Військові 102 бригади під час ранкової недільної служби. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Я постійно спілкуюся з військовими з 2014 року, коли Господь допустив цю війну. З одного боку, звісно, в окопах є атеїсти. Ця приказка справедлива у конкретному випадку: коли йде обстріл і є загроза для життя, то навіть найбільш запеклий атеїст бажає, щоб десь була сила, яка б його захистила. Очевидно, що в цей момент всім хочеться порятунку неземними силами. Всі земні сили, всю ця фізика — уламки металу, які летять, — їх у цей момент може відвернути тільки Бог. Тому всі віряни в цей момент і моляться", — пояснює капелан.

Андрій Чмєль з військовими батальйону спеціального призначення "Донбас" у 2014 році. Фото: з архіву Андрія Чмєля

"Українці не заслужили на цю війну"

"Частково це — випробування. Українці не заслужили цю війну. Як і взагалі ніхто не заслужив на війну. Фактично ми маємо справу із психологічними комплексами — злобою, ненавистю, бажанням помсти за своє невдале імперське життя. І, звісно, українці в цьому не винні. Але ми — на шляху цього монстра, який виплив із глибин підсвідомості російської нації. Ми мусимо його зупинити, тому що ніхто, крім нас, якщо ми бажаємо збереження української нації, української державності. Якщо ми бажаємо збереження самих себе, а Господь бажає, щоб ми продовжували життя, нам доводиться убивати тих, хто вже в глибині душі вирішив вбивати нас", — говорить отець Андрій.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube