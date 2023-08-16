Армія РФ 16 серпня з РСЗВ обстріляла Вугледар на Донеччині — поранена жінка

16 серпня російські військові, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли Вугледар у Донецькій області. Внаслідок цього поранена 62-річна жінка.

Про це повідомила Суспільному речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Місцеву жительку з пневматораксом й ушкодженням грудного відділу хребта доставлено до лікарні. Наразі жінка перебуває у реанімації в тяжкому стані", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Речниця розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про місто Вугледар на Донеччині

До початку повномасштабного російського вторгнення у Вугледарі проживали 14 432 жителів. Станом на початок липня у місті залишаються 189 людей. З 2014 року Вугледар — прифронтове місто. Населений пункт знаходится за 25 кілометрів від окупованої Росією у 2022 році Волновахи та за 70 кілометрів на північ від окупованого Маріуполя на Донеччині. На північ від Бахмута до Вугледара понад 100 кілометрів. Цьогоріч у лютому з міста евакуювали всіх дітей.

Місто Вугледар на Донеччині. Скрін мапи проєкту DeepState

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