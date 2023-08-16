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ГУР — про ракетні удари росіян: "Фактично все, що виготовляють, одразу випускають по Україні"
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ГУР — про ракетні удари росіян: "Фактично все, що виготовляють, одразу випускають по Україні"

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ГУР — про ракетні удари росіян: &quot;Фактично все, що виготовляють, одразу випускають по Україні&quot;
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, фото: УНІАН

Загроза завдання масованих ударів по території України росіянами буде зберігатися протягом усієї війни. Однак держава-агресор вже певною мірою використала накопичений ракетний потенціал.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Поки триває війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року в нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза", — зазначив спікер.

За словами Юсова, ті обсяги атак, що нині спостерігаються, відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння РФ.

Представник ГУР вказав, що залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися. Однак загальна тактика та загроза зберігається, поки триває війна.

Як підкреслив спікер, від початку вторгнення Москва значною мірою використала накопичений ракетний потенціал.

"Фактично все, що вони виготовляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", — зауважив Юсов.

Представник ГУР також розповів, що росіяни почали збирати іранські дрони Shahed, але виготовляти всі деталі ще не можуть.

"Поки що мовиться про великовузлову збірку (РФ отримує готові до збірки комплектуючі — Ред.) і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що вони можуть у цій зброї виробляти", — поінформував спікер.

Юсов додав, що іранські ударні дрони — не якась складна та сучасна зброя, і Москва ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

"Проте, це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки й оборони. І зокрема привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів ППО та ПРО", — підсумував представник ГУР.

Росія виготовляє десятки ракет на місяць

У травні 2023 року заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 — 35 одиниць, "Кинджалів" — дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" — 5 одиниць.

У червні Скібіцький говорив про те, що РФ наростила виробництво крилатих ракет "Калібр" та Х-101 у 3-4 рази, а також вдосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.

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