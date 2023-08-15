Росіяни вночі атакували ракетами Х-101, які були виготовлені цьогоріч — Єрмак

Російські окупанти атакували Україну в ніч на 15 серпня ракетами Х-101, які були виготовлені у цьому році.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", — зазначив посадовець.

Як підкреслив Єрмак, інформація збирається, триває робота та регулярна комунікація із західними партнерами.

За його словами, своєю чергою уряди країн-союзників також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб РФ не могла отримувати критичні компоненти й виготовляти ракети", — додав глава ОП.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів, що ворог застосував крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Літаки Ту-22М3 з двох аеродромів базування "Шайковка" і "Моздок" завдали ударів ракетами Х-22 безпосередньо по Донецькій області, в район міста Краматорськ. Були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101, Х-555. Близько 20 ракет було випущено зі стратегічної авіації, які летіли по всій території нашої держави", — сказав спікер.

Ігнат вказав, що вдалося знищити 16 з 24 крилатих ракет, які українські військові можуть збивати "звичайними засобами".

"На жаль, не вдалося знищити ракети з літаків Ту-22 — Х-22. Це ракети, які атакують за балістичною траєкторією. Окрім цього, було зафіксовано пуски С-300 або С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях", — поінформував він.

Речник зауважив, що РФ застосовує ракети, які змінюють напрямок.

"Ворог програмує маршрути ракет, щоб заплутати ППО. Але Повітряні сили готові до таких речей. Проте, нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступах до наших кордонів", — наголосив Ігнат.

Спікер також додав, що під час сьогоднішньої атаки окупанти не використовували дрони-камікадзе типу Shahed.

Що відомо про ракетну атаку 15 серпня

Уночі 15 серпня Росія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. О 5:20 вибухи прозвучали у Луцьку. В місті зафіксували влучання по одному з промислових підприємств. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще кілька перебувають у лікарні.

Найбільше вибухів прозвучало на Львівщині. Уламки ракет впали у Львові на багатоквартирні житлові будинки, там було загоряння. Із будівель евакуювали людей. Інформації про загиблих немає.