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Внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 18-річний юнак, шестеро поранених. Як минув день на Дніпропетровщині
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Внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 18-річний юнак, шестеро поранених. Як минув день на Дніпропетровщині

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Внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 18-річний юнак, шестеро поранених. Як минув день на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

18-річний хлопець загинув внаслідок удару військ Росії по Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За уточненими даними, шестеро людей поранені. Серед них — дворічна дівчинка. Зараз вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Після обстрілу було три пожежі, їх загасили. Понівечено 49 хат, сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад, автомобілі.

Рятувальники обстежують територію. Після пережитого місцевим знадобилася психологічна допомога, її надали 12 людям, поінформував посадовець.

Ситуація на Нікопольщині 16 серпня

По Нікопольщині армія РФ вдарила тричі. З важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. 63-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його ушпиталили.

Пошкоджені кафе, 14 будинків, 8 господарських споруд, авто та п'ять ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.

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