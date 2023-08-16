15 серпня Міністерство соціальної політики спрямувало понад 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться на офіційному сайті українського уряду.

Зазначається, що загалом кошти поступлять понад 2,5 млн внутрішньо переміщеним особам. Водночас виплати здійснюватимуться за новими правилами.

"Нещодавно прийнятою постановою уряду було запроваджено два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше. Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця", — пояснили у міністерстві.

Також згідно з постановою, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Водночас деяким категоріям громадян виплати були припинені:

громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 р. (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).

громадянам, по яких вже зареєстровано факт смерті – близько 9,5 тис. осіб;

особам, які отримували виплати в кількох громадах – майже 9,8 тис. отримувачів;

особам, які отримували допомогу як ВПО, перемістились з регіонів, в яких вже не ведуться активні бойові дії і не є окупованими РФ, а житло є неушкодженим.

"Такі кроки дозволяють державі підвищити цільове використання бюджетних коштів, спрямовувати їх без затримки саме тим, хто цього потребує", — додали у Мінсоцполітики.

У відомстві також зазначили, що якщо випадково, за помилковими даними в державних реєстрах, людині було припинено виплату, можна звернутися до органу соціального захисту населення і поновити дані, надавши підтверджуючі документи.

За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого цього року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстровано у Дніпропетровській та Харківській областях.