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Побиття трансгендерної військової у Львові: що відомо про ситуацію
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Побиття трансгендерної військової у Львові: що відомо про ситуацію

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Побиття трансгендерної військової у Львові: що відомо про ситуацію
Фото: Instagram/babehell.en

15 серпня у центрі Львова побили трансгендерну військову. Хелен приїхала до Львова на похорон мами.

Про це повідомили на Instagram-сторінці громадської організації "КиївПрайд".

"Померла мама Хелен, і дівчина приїхала, щоб її поховати. В один з вільних вечорів у вівторок 15 серпня Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї раптово підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Хелен попросила його відійти, і в наступну секунду чоловік вдарив її в носа зі словами: "Ти шо, п..дар?", – йдеться у повідомленні.

У громадській організації розповіли, що після удару Хелен втратила координацію, нападник вдарив її ще кілька разів. Потім дівчина змогла відійти на кілька метрів і зафільмувати частину нападу на відео.

Відео із моменту нападу Хелен опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео видно травмоване обличчя дівчини.

У Львові побили трансгендерну військову: що відомо
На відео видно травмоване обличчя військової. Кадр із відео babehell.en / Instagram

Як розповів Суспільному старший інспектор відділу комунікації поліції Львівщини Михайло Василишин, Хелен звернулася із заявою у відділення поліції. Зараз триває перевірка. Деталі пообіцяли повідомити згодом.

За даним "КиївПрайд", Хелен уже три роки служить, але не називають підрозділ, де проходить службу військова.

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