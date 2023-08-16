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В ЄС прокоментували присутність Росії у списках запрошених на саміт G20 в Індії
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В ЄС прокоментували присутність Росії у списках запрошених на саміт G20 в Індії

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В ЄС прокоментували присутність Росії у списках запрошених на саміт G20 в Індії
Прапори країн-членів G20. Ілюстративне фото: Getty Images

Прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич заявив, що наразі немає сенсу обговорювати внесення Росії у списки запрошених на саміт G20, який пройде 9-10 вересня в Індії.

Про це посадовець повідомив у коментарі Суспільному.

"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", — сказав Кузькевич.

До слова, України у списках запрошених держав на саміт G20 немає.

З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Південної Африки, Туреччини, Британії, США, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.

Водночас оприлюднили також дев'ять країн, що не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як пишуть західні ЗМІ, Путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року президент РФ не відвідував захід.

Раніше Верховна Рада підтримала постанову №8203, в якій звернулася до держав G20 із закликом виключити Росію зі складу групи.

Саміт G20 в Індії

Bloomberg із посиланням на свої джерела інформувало, що Кремль звільняє розклад Путіна на час саміту G-20 в Індії, щоб дати тому можливість взяти участь у зустрічі після пропуску останніх двох.

Саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня. У ньому брав участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

2 березня Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України зустрівся з Лавровим на полях G20 у Нью-Делі. Вони тоді розмовляли приблизно 10 хвилин. Помічник Блінкена сказав, що ця зустріч була незапланованою і що держсекретар сам підійшов до Лаврова.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс зазначив, що Сполучені Штати не планують нових зустрічей на високому рівні з представниками Росії після зустрічі Блінкена та Лаврова на саміті G20 в Індії.

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