України немає серед запрошених на саміт G20 в Індії. Хто увійшов у список

України нема у списку запрошених на саміт Великої двадцятки (G20), який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

Про це свідчить інформація на сайті G20.

На саміті очікують побачити лідерів усіх країн-учасниць групи, у тому числі президента РФ Володимира Путіна.

Список учасників саміту G20. Скріншот

Список учасників саміту G20. Скріншот

Серед запрошених, окрім країн-членів об’єднання, є Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Оман і Сінгапур.

Список гостей саміту G20. Скріншот

Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомив, що Кремль звільняє розклад Володимира Путіна на час саміту G-20 в Індії у вересні, щоб дати можливість російському президенту взяти участь у зустрічі після пропуску останніх двох.

Саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня. У ньому брав участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

2 березня Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України зустрівся з Сергієм Лавровим на полях G20 у Нью-Делі. Блінкен і Лавров розмовляли приблизно 10 хвилин. Помічник Блінкена сказав, що ця зустріч була незапланованою і що держсекретар сам підійшов до Лаврова.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс зазначив, що США не планують нових зустрічей на високому рівні з представниками Росії після зустрічі Блінкена та Лаврова на саміті G20 в Індії.