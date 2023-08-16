У Миколаєві продовжують облаштування міських укриттів

У Миколаєві станом на 16 серпня продовжується перевірка наявних укриттів на дотримання будівельних норм. Облаштування одного укриття у місті коштуватиме від 20 мільйонів гривень.

Про це кореспондентам Суспільного розповів перший заступник міського голови Віталій Луков.

За його словами, укриття облаштовують із дотриманням державних будівельних норм.

"Виділені (гроші — ред.) були ще до початку перевірок, десятки мільйонів гривень на капітальні поточні ремонти всіх сховищ, які дозволяють державні будівельні норми. Це типові сховища, протирадіаційні укриття і, так звані, найпростіші сховища, тобто підвали", — говорить заступник міського голови.

Віталій Луков розповідає, що станом на 16 серпня тривають перевірки укриттів.

"Є певний план перевірок. Ми проходимо. Це вже третя хвиля перевірок. Так, ми навели певний лад з обліком більш готових і менш готових сховищ", — каже заступник міського голови.

У Миколаєві також під час активних обстрілів з боку російської армії частково були відкриті підвали, які не облаштовані під укриття.

"Основні зауваження були — це так званий недопуск, не доступ до сховищ, але там були сховища, які належали державним підприємствам. Ці сховища є, але у них немає доступу, вони увійшли в числа не доступу. Також були не придатні сховища, тобто це наші підвали. Люди ховались і, Слава Богу, у нас, здається, жодного випадку не було, коли люди постраждали у сховищах під час прильотів. Була можливість заховатись", — говорить Віталій Луков.

За словами першого заступника миколаївського міського голови, будівництво одного укриття коштуватиме від 20 мільйонів гривень.

"У нас є певні плани. Ми розуміємо, що вартість робіт шалена, тому намагаємось шукати донорів, будемо використовувати державні кошти. Будівництво одного сховища більш-менш нормального від 20 мільйонів гривень", — розповідає Віталій Луков.

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