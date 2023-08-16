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Данія проситиме Китай зайняти "сильнішу позицію" щодо України
ДаніяКИТАЙВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

Данія проситиме Китай зайняти "сильнішу позицію" щодо України

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Додати зображення Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен на Конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023 рік. Фото: AP/Hannah McKay

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що проситиме Китай зайняти сильнішу позицію щодо України та обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним війну в Україні.

Про це він сказав у коментарі Reuters під час візиту до Пекіна.

Це його перша Расмуссена до Китаю на посаді міністра закордонних справ країни.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію. Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу стверджувати, що Китай повинен говорити", — сказав він.

Расмуссен також розповів, що обговорить Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван Ї під час зустрічі в п’ятницю в Пекіні. У четвер він також зустрінеться з міністром торгівлі Китаю — Ван Веньтао.

Китай і війна Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

Що відомо про допомогу Данії Україні

2 травня стало відомо, що парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,7 мільярда данських крон (понад 250 млн доларів). 29 травня прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен заявила, що уряд Данії збирається збільшити фінансування військової допомоги Україні у 2023-2024 роках на суму у більш як 2,5 мільярда доларів США.

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