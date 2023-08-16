На війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих з Горлівки — ЦНС

Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про загиблих понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

"Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", — розповіли у центрі.

За інформацією ЦНС, аби заповнити втрати серед військових, окупанти вже зараз формують списки чоловіків.

Минулого року мобілізували 300 тисяч громадян РФ.

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