На війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих з Горлівки — ЦНС

Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про загиблих понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву.
"Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", — розповіли у центрі.
За інформацією ЦНС, аби заповнити втрати серед військових, окупанти вже зараз формують списки чоловіків.
Минулого року мобілізували 300 тисяч громадян РФ.
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