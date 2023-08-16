Кіцманська міськрада відшкодовуватиме безплатний проїзд пенсіонерів з громади у тролейбусах та комунальних автобусах Чернівців. Йдеться про пенсіонерів за віком, яких у громаді орієнтовно 4 тисячі. Для цього пенсіонери мають подати документи й отримати транспортну картку на десять безплатних поїздок щомісяця.

Водночас громада ще не виділила грошей та не уклала договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням на компенсацію проїзду.

Про це у коментарі Суспільному розповіла секретарка виконкому Кіцманської міської ради Ярослава Раковіца.

"Не можу купувати картку для однієї поїздки"

Кіцманська громада – друга в області, яка ухвалила рішення про відшкодування проїзду пільговиків. Зробили це, бо до міськради надходило багато звернень, що пільговики з громади не можуть безплатно їздити у комунальному транспорті міста.

Пенсіонерка Любов їздить до Чернівців декілька разів на місяць. Купувати загальну транспортну картку за 200 гривень вважає недоцільним, бо використовуватиме її нечасто. Водночас про те, що у громаді збирають документи на виготовлення транспортних карток для пенсіонерів жінка не знала.

"Я боюся їхати у Чернівці, бо там можуть оштрафувати. Можливо пенсіонерам, які живуть у місті, варто купити транспортну карту, бо вони щодня добираються на базар чи куди, а моя пенсія не дозволяє заплатити за неї двісті гривень й використати картку раз на місяць", – розповідає жінка.

Житель громади Любомир подав документи на оформлення транспортної картки. Каже, їздити з такою карткою у Чернівцях йому буде вигідно попри обмежену кількість поїздок.

"Я їжджу до Чернівців кілька разів на тиждень – це пов'язано з роботою. Вважаю, що тут транспортна картка мені допоможе. Були випадки, коли картки не мав й не міг валідувати поїздку, але все обійшлося, бо купив картку в контролера", – розповідає чоловік.

Хто та як може отримати картку

Наразі оформити транспортну картку можуть лише пенсіонери за віком, які проживають на території Кіцманської громади, каже Раковіца. Такі картки дають право на десять безплатних поїздок щомісяця у тролейбусах та комунальних автобусах № 6,8,9,15 Чернівців.

"Обрали цю категорію, бо не всі люди вміють користуватися смартфонами й не всі мають банківські картки. Виникають питання, коли люди заходять в тролейбус, а їх виганяють [бо не можуть сплатити за проїзд]", – каже секретарка виконкому.

Щоб отримати картку, слід подати до Центру надання адміністративних послуг у Кіцмані або до сільських відділень:

копію та оригінал паспорта;

копію та оригінал ідентифікаційного номера;

копію та оригінал пенсійного посвідчення;

фотокартку розміром 3 на 4 сантиметри в електронному форматі;

довідку про відсутність заборгованості щодо сплати податків та комунальних платежів.

"Ми хочемо співпрацювати з громадянами. Щоб жителі громади погасили свою заборгованість по сплаті за земельні ділянки, нерухоме майно та комунальні платежі, а ми, своєю чергою, оплачуємо вартість проїзду", – каже Раковіца.

Чому обмежили кількість поїздок

Транспортна картка надає пенсіонерам з Кіцманської громади право на десять безплатних поїздок щомісяця. Раковіца каже, визначили таку кількість, бо громада ще не виділила гроші на компенсацію проїзду.

"Пенсіонер буде їхати цілий місяць, а по завершенню місяця тролейбусне управління нам надасть кількість проїздів. Сума компенсації залежатиме від того, скільки пенсіонерів звернеться та скільки разів вони будуть їздити", – каже секретарка виконкому.

За словами Раковіци, за три дні до ЦНАПу звернулися майже 20 пенсіонерів. До 23 серпня триватиме перший етап збору заявок – так складуть списки пільговиків, які потребують транспортних карток. Опісля планують укласти договір з тролейбусним управлінням у Чернівцях.

"Попередньо ми підрахували, що в громаді сім тисяч пільговиків, з них орієнтовно чотири тисячі — пенсіонери за віком. Ми думаємо, що за пільговими картками звернуться не більше 10%", – каже Раковіца.

Що відомо про електронний квиток у Чернівцях

У 2023 році у Чернівцях почали впроваджувати електронний квиток. У червні місто відмовилося від готівкової оплати проїзду у тролейбусах, а з серпня й у комунальних автобусах. Для цього у транспорті встановили валідатори.

Оплатити за проїзд можна, приклавши до валідатора банківську картку; через додаток "Приват24", відсканувавши QR-код в салоні тролейбуса, або купивши квиток за готівку через термінали самообслуговування EasyPay, City24 та iBox. Такими квитками потрібно скористатися впродовж години.

Для пільговиків розробили транспортні картки "Пільгова", "Учнівська" та "Студентська". Картка надає право на безоплатний проїзд у комунальному транспорті. Як отримати транспортну картку, ми писали раніше.

У Чернівцях на отримання транспортної картки подалася 31 тисяча пенсіонерів, учасників бойових дій та інших людей пільгової категорії. 16 тисяч з них отримали картки – це 50% пільговиків від тих, хто подав заявки.

Також отримати картку можуть пільговики, які працюють у Чернівцях, але живуть в інших громадах. Як це зробити, ми писали тут. Щодо решти пільговиків з інших громад, то вони зможуть отримати транспортну картку, якщо їхня громада укладе договір з ЧТУ на компенсацію вартості проїзду.

У липні Чагорська громада уклала договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням, щоб компенсувати безплатний проїзд пільговиків у тролейбусах та комунальних автобусах №6,8,9,15. Наразі це єдина громада в області, яка уклала такий договір.

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