У Чернівцях транспортні картки отримали 13 тисяч людей – це 40% від тих, хто подав заявку. Коли картку отримає більшість пільговиків, комунальний транспорт міста перейде на безготівкову оплату проїзду. Тоді безплатно зможуть їздити лише люди, які мають такі картки.

Розповідаємо, за яким умов впровадять електронний квиток та навіщо він потрібен.

Зараз у Чернівцях можна користуватися загальною, учнівською та пільговою транспортними картками.

Торік Чернівецьке тролейбусне управління уклало договір на закупівлю 120 тисяч транспортних карток для оплати за проїзд в тролейбусах та комунальних автобусах. Наразі їх отримали усі учні Чернівецької громади та 40% пенсіонерів, повідомив у коментарі Суспільному керівник тролейбусного управління Петро Лисак.

Наразі тролейбусне управління оголосило тендер на купівлю ще 70 тисяч транспортних карток, йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Фото: Facebook / Чернівецьке тролейбусне управління

Перейти на електронний квиток планували в лютому

Повністю перейти на е-квиток у Чернівцях планували в лютому, згодом перехід відтермінували до 1 березня. На пресконференції 5 квітня міський голова Роман Клічук повідомив, що електронний квиток не запровадили вчасно через затримку в постачанні карток.

"Вдень ми видаємо понад 300 карток. Але їх ще не отримала переважна більшість пенсіонерів. Коли на 80- 90% всі пільгові категорії отримають картки, тоді будемо ухвалювати рішення, що повністю переходимо на е-квиток. Ми змушені до 1 травня запровадити безготівкову оплату, якщо не станеться чогось не передбачуваного", – розповів Клічук.

За його словами, наразі хочуть, аби чернівчани звикли до оплати карткою. Також пропрацьовують можливі збої у роботі валідаторів та оплатою через банк.

Як отримати пільгову картку?

Щоб отримати карту, потрібно зареєструвати електронну заяву на сайті тролейбусного управління або звернутися до ЦНАПу.

Транспортні картки видають почергово, зараз отримати їх можуть лише жителі Чернівецької громади. Коли картка буде готова, людині зателефонують й повідомлять, де вона може її забрати.

Зробити це потрібно впродовж трьох днів після дзвінка, повідомили в тролейбусному управлінні. Для цього людина має мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

На пільговій картці є фото та персональні дані людини, яка має пільгу на проїзд, тому інша людина не може скористатися карткою.

Хто з інших громад може отримати карту?

Транспортними картками наразі користуються жителі Чернівців, Коровії та Чорнівки, які входять до Чернівецької громади. Водночас на пресконференції Роман Клічук повідомив, що отримати транспортну картку зможуть пільговики з інших громад, які працюють у Чернівцях.

Для цього людина має подати до тролейбусного управління довідку з місця роботи та заяву на отримання транспортної картки, розповів у коментарі Суспільному Петро Лисак.

Окрім цього, громади можуть укласти угоду з тролейбусним управлінням, щоб їхні пільговики могли їздити в комунальному транспорті Чернівців безплатно. Для цього вони мають погодити на сесії, скільки грошей можуть виділити на відшкодування проїзду пільговиків. Лисак каже, попередньо укласти такі угоди планували Клішковецька, Острицька та Горішньошеровецька громади.

У квітні – перехідний період

Поки що у громадському транспорті Чернівців пільги на проїзд мають всі пенсіонери, зокрема й ті, що не проживають в обласному центрі. Вони можуть їздити безплатно за посвідченнями.

Також контролери будуть слідкувати за тим, щоб пасажири валідували карту. Для цього пільговик, коли заходить у транспорт, має прикласти картку до валідатора. За словами Лисака, система управління бачить, коли пільговики валідують поїздку.

Для чого впроваджують електронний квиток?

Раніше у коментарі Суспільному заступник міського голови Ігор Крохмаль розповів, що е-квиток дасть змогу краще облікувати пільговиків.

"Це гроші з бюджету. Ми відшкодовуємо тролейбусному управлінню усі витрати, пов'язані з перевезенням пільговиків. Зараз діє коефіцієнт — веземо одного пільговика й одного платного пасажира. Але чи справді це так? – важко сказати, бо кожен рейс індивідуальний. Ця система дозволить контролювати кошти з бюджету й відшкодувати лиш за валідацію", – розповідає Крохмаль.

Суспільне розповідало у відео, кому видають транспортні картки та як ними користуватися:

Що відомо

27 тисяч учнівських карт видали у січні цього року – так ними безплатно забезпечили усіх учнів Чернівецької громади.

У лютому почали продавали загальні картки, які вартують 200 гривень та поповнені на 17 поїздок. Перелік точок продажу карток на сторінці ЧТУ.

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