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У печері на Тернопільщині археологи знайшли артефакти Трипільської культури
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У печері на Тернопільщині археологи знайшли артефакти Трипільської культури

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У печері на Тернопільщині археологи знайшли артефакти Трипільської культури
Фото: Суспільне Тернопіль

Під час розкопок у печері Вертеба археологи знайшли трипільський зерновик. Про це Суспільному телефоном розповів директор Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолог Михайло Сохацький.

За його словами, це керамічна посудина з орнаментом, який характерний для Трипільської культури.

"Коли ми розчищали ділянку печери, здавалося, глина – вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий "контрольний штик" і побачили пляму. Почали розчищати нижче і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина", — каже Михайло Сохацький.

У печері на Тернопільщині археологи знайшли артефакти часів Трипільської культури
Археологи знайшли кераміку у печері Вертеба. Фото: Суспільне Тернопіль

Археолог розповів, що через високу вологість у печері зерно зберігалося не довго.

"Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися",— розповів археолог.

У печері на Тернопільщині археологи знайшли артефакти часів Трипільської культури
Фрагмент кераміки. Фото: Суспільне Тернопіль

Михайло Сохацький каже, ділянку на якій знайшли артефакт розчистили і виявили, що керамічна посудина розбита.

"Кераміка миється, шліфується кожен фрагмент, а потім складається, як пазли дитячі – і тоді утворюється ціла посудина. Зараз ця посудина якраз уже помита і ми планувати її реставрувати і вона займе місце в експозиції музею. Ця трипільська посудина – це десь IV тисячоліття до нашої ери, так що це дуже давня знахідка і ми вважаємо, що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення",— каже Сохацький.

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