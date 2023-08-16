Зростання цін на бензин: чи доведеться черкащанам більше витрачати на продукти

Через підвищення вартості електроенергії та пального восени на 10% зростуть ціни на продукти.

Про це Суспільному розповіла координаторка Аналітичного центру Аграрного союзу України Лариса Старікова.

Утім різкого зростання цін на продукти через подорожчання пального не буде, усе відбуватиметься поступово, зазначила фахівчиня:

"Нині ринок в аграріїв дуже депресивний, бо є проблеми з логістикою та експортом, а це впливає на ціни. Спочатку здорожчають ті продукти, на які виробники зможуть підняти ціни, тобто де ринок дозволить це зробити".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Катерина Мазурок розповіла: у порівнянні з минулим роком ціни зросли, хоча і не на все:

"Кабачки, наприклад, дешевші, ніж торік, але об’єктивно, продуктовий кошик здорожчав однозначно".

Суспільне Черкаси

Подорожчання вона очікує і восени:

"Здорожчала електроенергія — і все. Все працює на електроенергії, тому думаю, що треба готуватися до здорожчання".

Дорого вже зараз, а що буде далі, годі й уявити, вважає інша покупчиня Марія Мельник.

"Мене хвилюють ціни на цибулю і моркву. Коли ти не можеш зробити борщ дешевший за 200 гривень, ну а м’ясо це вже 200 з лишком за кілограм, то це взагалі. Треба переїжджати в село, щоб вижити", — зазначила вона.

Суспільне Черкаси

Те, що ціни на продукти збільшуватимуться і надалі, впевнений і черкащанин Віталій:

"Усе призводить до здорожчання продуктів — бензин, здорожчання комірного, однозначно все буде дорожчати".

Зросли ціни на паливо, відповідно, зростуть і ціни і на продукти, пояснив директор із розвитку однієї з черкаських виробничих компаній Сергій Сухін:

"Підвищення акцизів на паливо потягли за собою зростання ціни на паливно-мастильні матеріали. Як наслідок — зростання цін на всю продукцію, бо всі виробники довозять свою продукцію, а витрати на пальне є найбільшими у структурі витрат взагалі".

Суспільне Черкаси

Ціна на пальне з 1 серпня зросла в середньому на три гривні розповів директор однієї з мереж заправок у Черкасах Юрій Корецький.

"Повернулися довоєнні податки, повернувся ПДВ 20% і акцизи на всі види пального, зокрема, й газ. Також зросла вартість електроенергії, відповідно, збільшилася затратна частина на утримання АЗС. Крім повернення довоєнних податків, я не бачу причин для подальшого зросту, хіба що зросте ціна на нафту або валюта", — пояснив він.

Несуттєвим вважає підвищення вартості бензину пан Анатолій. Розповів: як заправляв машину, так і буде. Теж саме, додав, стосується і продуктів.

"Я військовий, чотири місяці тому був у Харкові. Ми там заправлялися по 57, і нічого. Менше машин не стало на дорогах".

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