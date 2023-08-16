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Танковий обстріл Авдіївки, "Смерчі" по Костянтинівці: обстріли Донеччини 15 серпня
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Танковий обстріл Авдіївки, "Смерчі" по Костянтинівці: обстріли Донеччини 15 серпня

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Танковий обстріл Авдіївки, &quot;Смерчі&quot; по Костянтинівці: обстріли Донеччини 15 серпня
Наслідки обстрілів Донеччини 15 серпня. Фото: Telegram/Павло Кириленко

Зранку 16 серпня російські військові обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. Про загиблих та поранених не йдеться.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку пошкоджено господарчу споруду у Богоявленці, під вогнем — Максимівка і Вугледар. У Курахівській громаді з Ураганів обстріляне сільгосппідприємство", — написав Кириленко.

За його даними, у Торецькій громаді у Північному поранені дві людини, пошкоджені п'ять будинків і адмінбудівлю, а в у Дружбі пошкоджений будинок.

Начальник ОВА зазначив, що по Костянтинівці військові РФ, у період часу з 03:33 до 04:10 16 серпня, випустили чотири залпи зі "Смерчів", де пошкоджені дев'ять будинків, газогін і дві лінії електропередач, а у Часовоярській громаді пошкоджені чотири будинки та кілька осель в Рай-Олександрівці Миколаївської громади.

"На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 людина загинула і 3 поранено, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді 1 людина загинула у Ямполі і 1 поранена у Торському", — розповів Павло Кириленко.

Вибухи, які чули у Краматорську близько 22:30 15 серпня, це робота ППО, повідомив Суспільному начальник МВА Олександр Гончаренко. За його словами, травмованих та загиблих немає, руйнування відсутні.

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