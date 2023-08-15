Обстріли Донеччини 15 серпня: двоє загиблих і п'ятеро поранених

Двоє людей загинули, п’ятеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини 15 серпня, повідомили в обласній прокуратурі. Вранці армія РФ атакувала селище Північне поблизу Торецька авіабомбами, поранені чоловік та жінка. Вдень, за попередніми даними, артилерійських обстрілів зазнали Сіверськ та Ямпіль — загинули двоє чоловіків, постраждали троє жінок.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"Близько 8:30 російські військові атакували село Північне Торецької громади із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого зазнали поранень двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка", — зазначили в прокуратурі.

Через кілька годин, за даними відомства, військові РФ, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та селище Ямпіль.

"Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Також отримали тілесні ушкодження троє жінок. Уламками снарядів пошкоджені будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду", — повідомили в прокуратурі.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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