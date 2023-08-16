Американка відсудила 1,2 мільярда доларів у свого колишнього хлопця та звинуватила його у надсиланні її інтимних зображень родині, друзям і колегам з підроблених онлайн-акаунтів.

Про це пише New Your Times.

У своїй заяві дівчина написала, що колишній хлопець Джексон піддав її психологічному та сексуальному насильству, розповсюджуючи так зване "порно помсти".

Пара почала зустрічатися в 2016 році і жила разом в Чикаго, проте у жовтні 2021 року офіційно розірвала стосунки. Після розриву дівчина попросила видалити усі матеріали інтимного характеру, який вона дозволяла йому мати, коли вони були парою.

"Натомість він опублікував зображення на кількох платформах соціальних медіа та веб-сайтах, у тому числі на порнографічному веб-сайті, а також у загальнодоступній папці на онлайн-сервісі обміну файлами Dropbox", — йдеться у позові.

Хлопець підписав дівчину, використавши її ім'я та адресу. Він створив підроблені сторінки в соцмережах і облікові записи електронної пошти, щоб поділитися матеріалами з її сім’єю, друзями та колегами, зокрема, надсилаючи їм посилання на папку Dropbox. На сторінках у соціальних мережах, де Джексон опублікував зображення, він позначив облікові записи її роботодавця та особистого тренажерного залу.

Хлопець також використовував банківський рахунок дівчини, щоб оплачувати оренду власного житла, переслідував її дзвінками та текстовими повідомленнями з прихованих номерів.

Суд виніс вирок, щоб хлопець виплатив своїй кривдниці 200 000 доларів моральної компенсації та 1 млрд доларів як штрафні збитки.