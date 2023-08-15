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Дональду Трампу висунули нові звинувачення у спробі фальсифікації виборів
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Дональду Трампу висунули нові звинувачення у спробі фальсифікації виборів

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15 серпня Трамп отримав нові звинувачення у спробі фальсифікації виборів
Колишній президент Дональд Трамп, Філадельфія, червень 2023 року, АР

У понеділок окружний прокурор Фані Вілліс висунув нові звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу у спробі фальсифікації президентських виборів 2020 року у штаті Джорджія.

Про це пише CNN.

Це вже четверта кримінальна справа, порушена проти експрезидента Трампа, і друга — за звинуваченням у спробі фальсифікувати результати голосування на виборах 2020 року.

Обвинувальний вирок проти Трампа у штаті Джорджія став результатом дворічного розслідування. Колишньому президенту Дональду Трампу інкримінують 13 пунктів обвинувачення в окрузі Фултон, зокрема звинувачення за нібито спробу незаконно змінити результати виборів штаті Джорджії в 2020 році.

Список також включає додаткові пункти за нібито надання неправдивих заяв спікеру палати представників та держсекретарю штату Джорджія та спонуканню до порушення ними присяги в грудні 2020 року та січні 2021 року.

Також звинувачення містить факти того, що нібито Трамп і адвокат Джон Істман подали фальшиві документи у справі федерального суду в Джорджії, в яких стверджувалося, що тисячі людей проголосували незаконно, хоча це не було правдою. Трамп заперечує будь-які правопорушення.

В обвинувальному акті прокурори стверджують, що була певна змова з метою змінити результати виборів 2020 року "на користь" Дональда Трампа.

"Відповідач Дональд Джон Трамп програв президентські вибори в Сполучених Штатах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Одним із штатів, де він програв, була Джорджія. Трамп та інші обвинувачені відмовилися визнати, що він програв, і вони свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на користь Трампа", – йдеться в обвинувальному акті.

За даними Reuters, у справі також звинувачують ще 18 людей, зокрема колишніх союзників Дональда Трампа — юриста Руді Джуліані та політика Марка Медоуза.

Що відомо про звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену. Трамп заявив, що не визнає себе винним.

У червня 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

Нещодавно, 27 липня, Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм співобвинуваченим у справі, особистим помічником Уолтіном Наутою, і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

Трамп, який є першим колишнім президентом США, якому висунуті федеральні звинувачення, не визнає себе винним за всіма пунктами. Це друге обвинувачення було висунуте лише за кілька місяців після того, як велике журі Манхеттену звинуватило Трампа в окремій справі про приховування сексуального скандалу, пов’язаного з колишньою журналісткою та письменницею Елізабет Джин Керролл, зауважує видання.

Якщо Дональда Трампа визнають винним, йому загрожуватиме до 20 років ув’язнення.

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